Администрация Рязани опубликовала карту замены уличного освещения.

Администрация Рязани опубликовала карту замены уличного освещения. На ней отмечены точки, где уже установлены новые светильники. По состоянию на 16 сентября таких фонарей 4650. Все планируемые к замене фонари на карте вынесены в отдельный слой (в правом верхнем углу - "план" и "факт").

«До 1 ноября будет выполнен монтаж 5000 светильников. На втором этапе до 1 февраля 2023 года планируется заменить еще 10000 светильников», - пишет пресс-служба городской администрации.

Обновлять информацию на карте чиновники обещают еженедельно. К сожалению, у светильников не указаны ни сроки замены, ни их характеристики, в том числе мощность.

Контракт на замену освещения на сумму 299 млн рублей, напомним, заключен с Рязаньэнерго, филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье». Производителем светильников является компания «Световые Технологии».

На 2023 год глава региона Павел Малков анонсировал замену оставшихся 4 тыс. светильников и строительство 42 километров новых линий освещения (читать подробнее).