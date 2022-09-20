Елена Мирошкина стала руководить рязанским минтрансом. Фото: правительство Рязанской области.

К исполнению обязанности министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области приступила Елена Мирошкина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее чиновница возглавляла управление автомобильных дорог и искусственных сооружений министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области, заместителем министра Вадима Решетника, которого врио губернатора Павел Малков попросил оставить должность.

Что касается биографии Мирошкиной, образование, специальность, где прежде работала, то на сайте минтранса она не представлена. Однако известно, что чиновница входила в экспертный совет при правительстве Рязанской области, который сформирован из «числа лучших представителей регионального кадрового резерва управленцев».

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