По факту наезда скорой на 16-летнего велосипедиста УМВД возбудило уголовное дело

Подросток с травмами попал в больницу.

Следственным управлением УМВД РФ по Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту наезда машины скорой помощи на 16-летнего велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации полиции, ДТП произошло 13 сентября в 18.13 на регулируемом перекрестке улиц Станкозаводской и Октябрьской. Автомобиль скорой под управлением 44-летнего жителя Рыбновского района сбил подростка.

Напомним, по словам очевидца, скорая проехала на запрещающий сигнал светофора. При этом специальных сигналов у автомобиля экстренной службы включено не было.

В результате ДТП подросток с травмами был госпитализирован.