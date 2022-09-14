16-летний велосипедист получил тяжелые травмы в ДТП со «скорой» в Рязани.

Вечером 13 сентября в районе перекрестка улиц Станкозаводской и Октябрьской в Рязани случилось ДТП с участием 16-летнего паренька на велосипеде. По словам близких велосипедиста, примерно в 18:15 на него совершил наезд автомобиль скорой помощи. В результате подростка госпитализировали в областную больницу в крайне тяжелом состоянии с многочисленными травмами.

«16-летний сын передвигался на велосипеде Stells красно-белого цвета в сторону музыкальной школы в Недостоево», - пишет в группе «Подслушано у водителей в Рязани» подписчица Юлия Лановая.

Чтобы прояснить обстоятельства случившегося, близкие подростка ищут очевидцев. В Instagram-сообществе «RZN LIFE» аналогичный пост опубликован от имени Марины Успенской.