Очевидец рассказал маме 16-летнего велосипедиста о вине сбившей его «скорой»

Реальная картина ДТП с участием 16-летнего велосипедиста и машины скорой помощи в Рязани может отличаться от предварительной официальной.

Реальная картина ДТП с участием 16-летнего велосипедиста и машины скорой помощи в Рязани может отличаться от предварительной официальной. Поводом так думать стал разговор человека, который якобы стал очевидцем случившегося, и мамы тяжело пострадавшего мальчика.

Видеозапись разговора публикует портал ya62.ru. Собеседник рассказал женщине, что остановился на перекрестке улиц Станкозаводской и Октябрьской со стороны микрорайона Канищево. Как он утверждает, в этот момент «скорая» якобы продолжила движение в сторону улицы Магистральной на красный и сбила подростка, который пересекал дорогу, не спешившись с велосипеда, но на свой зеленый. Когда произошло несчастье, паренек ехал по направлению к станкозаводу. Несколько раз собеседник повторил, что специальных сигналов у «скорой» включено не было.

Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП. Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что, по предварительной информации, велосипедист пересекал дорогу вне пешеходного перехода. Тем временем близкие мальчика продолжают поиск очевидцев.