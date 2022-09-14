ГИБДД: Попавший под «скорую» 16-летний велосипедист пересекал дорогу вне перехода

Сбитый машиной скорой помощи в Рязани 16-летний велосипедист, по предварительной информации, пересекал дорогу вне пешеходного перехода.

Сбитый машиной скорой помощи в Рязани 16-летний велосипедист, по предварительной информации, пересекал дорогу вне пешеходного перехода. При этом, как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, подросток не спешился.

ДТП случилось 13 сентября, примерно в 18:10, вблизи перекрестка улиц Октябрьской и Станкозаводской. «Газелью» управлял 45-летний мужчина.

«Проводится проверка, обстоятельства выясняются», - добавил представитель ГИБДД.

Тем временем близкие пострадавшего подростка сами ищут очевидцев ДТП, чтобы прояснить обстоятельства случившегося.