Мишустин 9 сентября подписал поручения о выделении денег Рязанской области

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал список поручений, касающихся Рязанской области.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал список поручений, касающихся Рязанской области. Все они - о выделении средств: на закупку 17 машин скорой помощи, 27 школьных автобусов, а также троллейбусов (количество не уточняется).

«За исполнение поручений каждый в своей части отвечают Минфин, Минпромторг, Минздрав, Минтранс и Минпросвещения. Отчёт о результатах работы должен быть представлен в Правительство до 22 сентября», - сообщает пресс-служба федерального кабмина.

Кроме того, 160 млн рублей регион получит на благоустройство. Согласно поручению, проект нормативного акта исполнители должны подготовить до 31 марта (видимо, 2023 года). Средства поступят из резервного фонда Правительства РФ.

Уже известно, что 160 млн рублей, о которых говорится в документе, пойдут на благоустройство Нижнего городского сада. Именно с этим общественным пространством врио губернатора Павел Малков просил помочь Михаила Мишустина на встрече 7 сентября.