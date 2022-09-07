Премьер РФ Мишустин пообещал помочь Рязанской области с новыми машинами для скорой

Региону нужны 17 новых машин для Скорой.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Врио губернатора Рязанской области Павел Малков попросил у премьер-министра РФ Михаила Мишустина помочь с закупкой для региона новых автомобилей для скорой помощи. Об этом сообщается в Telegram-канале «Рязанская область».
Отмечается, что всего региону необходимо 17 машин. Председатель правительства России пообещал дать минпромторгу и минфину поручения проработать этот вопрос и подготовить соответствующие документы.
Также во время встречи в Москве премьер добавил, что строительство онкологического диспансера должно быть завершено в срок.