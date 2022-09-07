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Политика7 сентября 2022 16:21

Премьер РФ Мишустин пообещал помочь Рязанской области с новыми машинами для скорой

Всего региону необходимо 17 автомобилей
Источник:kp.ru
Региону нужны 17 новых машин для Скорой.

Региону нужны 17 новых машин для Скорой.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков попросил у премьер-министра РФ Михаила Мишустина помочь с закупкой для региона новых автомобилей для скорой помощи. Об этом сообщается в Telegram-канале «Рязанская область».

Отмечается, что всего региону необходимо 17 машин. Председатель правительства России пообещал дать минпромторгу и минфину поручения проработать этот вопрос и подготовить соответствующие документы.

Также во время встречи в Москве премьер добавил, что строительство онкологического диспансера должно быть завершено в срок.