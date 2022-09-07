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Политика7 сентября 2022 14:55

Премьер Мишустин 7 сентября встретился с рязанским врио губернатора Малковым

Но в Рязань, как это ожидалось ранее, не поехал. Нынешний глава региона приехал сам
Источник:kp.ru
Премьер Михаил Мишустин 7 сентября встретился с рязанским врио губернатора Павлом Малковым.

Премьер Михаил Мишустин 7 сентября встретился с рязанским врио губернатора Павлом Малковым.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 7 сентября не поехал в Рязань, как ожидалось ранее. Вместо этого премьер принимал врио губернатора Рязанской области Павла Малкова в Москве, в своем рабочем кабинете. Фотографию оттуда Малков опубликовал в соцсетях.

«Обсудили противопожарную ситуацию в регионе, ключевые вопросы развития экономики и социальной сферы», - говорится сообщении от имени врио губернатора.

Вдобавок Малков отметил, что «разговор был содержательным и конструктивным».