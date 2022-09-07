Павел Малков попросил у премьер-министра Мишустина денег на благоустройство Нижнего парка

Михаил Мишустин пообещал поддержать инициативу главы Рязанской области.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Врио губернатора Рязанской области Павел Малков попросил у премьер-министра Михаила Мишустина денег на благоустройство Нижнего городского сада Рязани. Произошло это во время рабочей встречи в Москве.
«Это самый центр города. В парке сейчас располагается филармония, художественный музей, центр народного творчества. И все это в совершенно запущенном состоянии. Если можно, Михаил Владимирович, хотел бы попросить о выделении дополнительного финансирования на приведение в порядок этой важной для всех жителей точки», - сказал Малков.
Председатель правительства России пообещал, что эту инициативу поддержат на федеральном уровне.
«Тем более это, как вы говорите, находится в исторической части Рязани и окружено объектами культуры. Без сомнения, нужно это делать», - ответил Мишустин.
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