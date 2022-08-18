Глава минприроды России прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в Рязанской области

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов прокомментировал ситуацию с бушующими в Рязанской области природными пожарами. Об этом сообщает федеральное Минприроды.

По словам министра, любые оценочные комментарии относительно лесных пожаров преждевременны. Власти региона совместно с Рослесхозом и МЧС продолжают бороться с возгораниями.

- Глава Рязанской области находится на постоянной связи с нами. Все местные и федеральные структуры работают в тесном взаимодействии. Дополнительные силы и средства Рослесхоза, МЧС, межрегиональная группировка уже стягивается в область, - отметил Козлов.

Министр подчеркнул, что в настоящее время идет слаженная работа всех федеральных ведомств и правительства региона над ликвидацией очагов.

Свою оценку ситуации с природными пожарами также дал и глава федерального МЧС Александр Куренков (читать подробнее).