Масштабы лесных пожаров в Рязанской области оценил глава МЧС России Александр Куренков

Обстановку с лесными пожарами в Рязанской области оценил глава МЧС России Александр Куренков. Фото: mchs.gov.ru.

Глава МЧС России Александр Куренков оценил сложившуюся в Рязанской области ситуацию с лесными пожарами и дал ряд поручений, сообщает пресс-служба ведомства.

Министр осмотрел с вертолета пострадавшие территории. Пока продолжают действовать четыре очага в трех районах области: Спасском, Рязанском и Рыбновском. Куренков отметил, что пока угрозы населенным пунктам нет, но все усложняют погодные условия.

- В ближайшее время ждем порывы ветра до 15 метров в секунду и минерализованные полосы, те, которые были проведены Лесхозом, огонь их форсирует. Поэтому ситуация непростая, но мы делаем все необходимое для того, чтобы это локализовать, - сказал министр в интервью РИА Новости.

По его словам, ресурсов для тушения пожаров в регионе в настоящее время хватает. Работы продолжатся и ночью.

Также глава МЧС дал ряд поручений. В частности, в случае ухудшения ситуации активно наращивать группировки сил и средств, в том числе привлечь добровольную пожарную охрану. Помимо этого, министр порекомендовал губернаторам соседних областей организовать работу по обновлению и увеличению противопожарных полос вокруг населенных пунктов, а также приостановить посещение лесов и охоту до нормализации обстановки.