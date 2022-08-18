Генпрокуратура инициировала проверку по поводу лесного пожара в Рязанской области

18 августа Генпрокуратура РФ инициировала проверку по поводу лесного пожара, бушующего в Рязанской области. Провести ее поручено Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

«Принимаются дополнительные меры по проверке исполнения законодательства уполномоченными органами лесного хозяйства, в чьи обязанности входит, в том числе, охрана лесного фонда от пожаров», - говорится в релизе Генпрокуратуры РФ.

Каковы причины возгораний? Достаточные ли меры предпринимались по профилактике и мониторингу лесных пожаров? Достоверные ли сведения о площади пожаров предоставляли ответственные структуры? Насколько своевременно к тушению огня привлекали необходимые силы и средства? На эти и другие вопросы должна будет ответить проверка, объектом которой станут уполномоченные органы лесного хозяйства Рязанской области.

Ранее Рослесхоз обвинил эти органы в сокрытии реальных площадей природных пожаров (подробнее).