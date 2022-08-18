Последние новости о лесном пожаре в Рязанской области озвучили на совещании в «Пожлесе»

Последние новости о лесном пожаре в Рязанской области: на утро 18 августа огнем охвачена площадь 181 гектар.

Утром 18 августа на базе «Пожлеса» состоялось заседание, посвященное природным пожарам в Рязанской области. Провел его врио губернатора Павел Малков.

«В настоящее время сохраняется три очага, общая площадь возгорания составляет 181 га (было 84,8 га - Ред.)», - известил глава региона в соцсетях.

Есть два важных момента. Речь о трех очагах одного лесного пожара, который действует на территории Спасского, Рязанского и Клепиковского районов. При этом 181 гектар — это именно площадь, охваченная огнем, а не площадь, пройденная пожаром (она превышает 800 га).

По словам Павла Малкова, в борьбе со стихией задействованы более 300 человек и 100 единиц техники. Основные силы и средства сосредоточены в поселках Деулино (Рязанский район) и Голованово (Клепиковский район). Последний вечером 17 августа благодаря сбросу воды с Ил-76 удалось уберечь от верхового пожара - он снова сбит до низового. В первой половине дня 18 августа перед экипажем Ил-76 стоит задача сделать еще три рейса.

«Накануне вечером прибыл еще один вертолет, в настоящее время на тушении по кромке пожара задействованы два вертолета Ка-32 и один Ми-26», - рассказывает врио губернатора.

Исходя из озвученной на совещании информации, погода пожарным не поможет, так как осадков не ожидается. При этом сохранится серьезная ветровая нагрузка, что усложняет работу.