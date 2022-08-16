Только через год чиновники установят на ледовую арену «Айсберг» шумоизоляционные щиты

Шумоизоляционные щиты на ледовой арене «Айсберг», расположенной на улице Шевченко, установят лишь в 2023 году. Об этом сообщил министр спорта Владислав Фролов на заседании областного правительства.

Ранее местные жители неоднократно жаловались во все инстанции на сильный шум от холодильных установок ледовой арены.

— Вопрос сложный, но мы находимся в стадии разработки проектно-сметной документации на установку шумоизоляционных щитов, чтобы верхние этажи соседнего дома не испытывали неудобств от шума, — отчитался Фролов врио губернатору Павлу Малкову, а потом, отвечая на вопрос о сроках, чиновник не сразу пришел к конкретике.

— Учитывая сложности, сети, монтаж на крыше и все такое, думаю, что в мае приступим к работам. Думаю, за лето мы сделаем.

— Людям неинтересно знать, когда мы проведем конкурсы. Им важно, когда все будет сделано, — потребовал Малков конкретного ответа.

— Июль 2023 года, — решился Фролов.

Ледовую арену «Айсберг» торжественно открыли 25 марта 2021 года. Построили ее за 270 млн рублей по нацпроекту «Демография». Жители близлежащих домов были против строительства спортивного сооружения на месте сквера с детской и спортивной площадками, но чиновники настояли на своем.

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