На улице Шевченко открыли арену «Айсберг», построенную вопреки мнению рязанцев. Фото: правительство Рязанской области.

В Рязани на улице Шевченко открыли крытый каток «Айсберг», сообщает пресс-служба регионального правительства. Построили его за 270 млн рублей по нацпроекту «Демография».

Ледовая арена имеет трибуны на 200 мест, а также тренажерный зал и зал для фитнеса, которые рассчитаны на 150 человек.

Отметим, что сотни жителей близлежащих домов были против строительства спортивного сооружения. Люди устраивали митинги, чтобы не допустить уничтожение сквера с детской и спортивной площадками. Но власти не уступили, стройку не отменили, а 25 марта 2021 года участвовали в торжественном открытии.

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