2020-03-08T07:25:22+03:00
Общество

Рязанские защитники «зеленой» зоны провели массовый пикет

Против строительства катка на месте сквера на улице Шевченко публично выступило около 50 человек
Антон ВОХЕЧ
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Противник строительства крытого катка на месте "зеленой" зоны провели массовый пикет. Фото: группа ВКонтакте "Сохраним сквер на улице Шевченко"Противник строительства крытого катка на месте "зеленой" зоны провели массовый пикет. Фото: группа ВКонтакте "Сохраним сквер на улице Шевченко"
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Защитники сквера на улице Шевченко 7 марта провели массовый пикет. Он прошел как раз напротив еще одного спортивного сооружения – легкоатлетического манежа «Юность». Об этом «Комсомолке» сообщила Элина Вятаганец, одна из активисток протестного движения.

Перед началом пикета явно не местные молодые люди пытались устроить перепалку – не получилось – численный перевес был явно на стороне защитников сквера. У одних были подготовлены плакаты, другие им явно завидовали. Некоторые просили дать подержать. Так о событиях рассказывает журналист «Вечерней Рязани» Екатерина Смбатян.

Затем подошли активисты общественных организаций, депутат Рязанской городской Думы Дмитрий Володин также присутствовал на пикете. Одна из участниц протестной акции предложила провести на этом месте субботник. Идея понравилась всем. Во-первых, будет повод привлечь внимание к проблеме сохранения сквера, во-вторых, порядок на участке будет наведен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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