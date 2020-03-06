2020-03-06T10:43:50+03:00
Общество

Рязанцы проведут пикет против строительства крытого катка

Городская администрация устно дала «добро» на проведение протестной акции
Антон ВОХЕЧ
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ИМенно в этом месте хотят построить крытый каток. Фото: Екатерина ВУЛИХ.ИМенно в этом месте хотят построить крытый каток. Фото: Екатерина ВУЛИХ.
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Рязанцы, жители улицы Шевченко, выйдут на пикет против строительства крытого катка в Горроще. Об этом «Комсомолке» сообщила активистка протестного движения Элина Витяганец.

Горожане подали заявку на пикет в городскую администрацию Рязани. Его хотят провести 7 марта в 11:00. Общественность выступает против уничтожения «зеленой зоны».

- Вечером 5 марта позвонили из администрации, сказали, что пикет согласован, - сообщила Элина по телефону. – Сейчас туда поехал человек за официальной бумагой. Организует пикет Светлана Щукина.

Напомним, крытый каток в Горроще планируется построить до конца 2020 года. Средства в размере 249 миллионов 425 тысяч рублей на строительство здания выделят из федерального и регионального бюджетов. Уже выбрали подрядчика, который и построит еще один спортивный объект на улице Шевченко. Как раз напротив легкоатлетического манежа «Юность».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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