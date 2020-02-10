2020-02-10T18:13:47+03:00
Общество

Ледовую арену на улице Шевченко в Рязани построят – объявлен тендер

Из бюджета на это выделили четверть миллиарда рублей
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: архив "КП".Фото: архив "КП".
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Рязанские власти, по всей видимости, все-таки дали отмашку на строительство ледовой арены напротив спортивного манежа «Юность» - на месте нынешней площадки для занятий спортом и прогулок на открытом воздухе. Споры насчет судьбы участка на пересечении улиц Шевченко и 2-я линия с участием жителей близлежащих домов не утихали длительное время, и вот 8 февраля объявлен аукцион с начальной ценой почти 250 млн рублей.

В описании объекта закупки говорится:

«Проектируемое здание крытого катка предназначено для занятия групп молодежи и населения в хоккей, обучения фигурному катанию, занятий в группах фитнеса общефизической подготовки».

Согласно аукционной документации, здание крытого катка планируется возвести до 10 декабря 2020 года. На первом этаже проектом предусмотрено размещение самой площадки с трибунами на 200 зрителей, помещений проката и заточки коньков, раздевалок, кассы, душевых. На втором расположатся тренажерный зал, фитнес-зал и буфет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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