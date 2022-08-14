Очередной труп обнаружили под Рязанью у водоема

На окраине деревни Турлатово Рязанского района 13 августа обнаружили труп 68-летнего местного жителя. Информацию о происшествии подтвердили «КП-Рязань» в Следственном комитете. Тело лежало на берегу одного из водоемов в окрестностях деревни.

В настоящее время Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщилось о гибели 37-летней женщины в озере Велье под Рязанью и мужчины, упавшего со второго этажа.

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