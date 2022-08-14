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Происшествия14 августа 2022 5:25

Из озера Велье под Рязанью извлекли труп утопленницы

Следственный комитет организовал проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося
Источник:kp.ru

Вечером 13 августа под Рязанью обнаружили труп 37-летней женщины. Ее тело извлекли из озера Велье недалеко от улицы Горки на окраине поселка Мурмино Рязанского района.

Информацию о трагедии «КП-Рязань» подтвердили в Следственном комитете.

В настоящее время следователи Рязанского МСО проводят проверку по факту обнаружения трупа. Им предстоит установить точную причину смерти погибшей, а также все обстоятельства случившегося.

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