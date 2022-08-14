Из озера Велье под Рязанью извлекли труп утопленницы

Вечером 13 августа под Рязанью обнаружили труп 37-летней женщины. Ее тело извлекли из озера Велье недалеко от улицы Горки на окраине поселка Мурмино Рязанского района.
Информацию о трагедии «КП-Рязань» подтвердили в Следственном комитете.
В настоящее время следователи Рязанского МСО проводят проверку по факту обнаружения трупа. Им предстоит установить точную причину смерти погибшей, а также все обстоятельства случившегося.
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