Из озера Велье под Рязанью извлекли труп утопленницы

Вечером 13 августа под Рязанью обнаружили труп 37-летней женщины. Ее тело извлекли из озера Велье недалеко от улицы Горки на окраине поселка Мурмино Рязанского района.

Информацию о трагедии «КП-Рязань» подтвердили в Следственном комитете.

В настоящее время следователи Рязанского МСО проводят проверку по факту обнаружения трупа. Им предстоит установить точную причину смерти погибшей, а также все обстоятельства случившегося.

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