На улице Кутузова насмерть разбился рязанец, выпав со второго этажа

Днем 13 августа во дворе дома по улице Кутузова обнаружили труп 67-летнего местного жителя. По данным Ya62, мужчина выпал со второго этажа. Скончался он еще до приезда бригады скорой медицинской помощи.

В настоящее время по факту обнаружения трупа Железнодорожным МСО проводится проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося.

В этот же день из озера Велье под Рязанью извлекли труп 37-летней утопленницы (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!