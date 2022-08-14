На улице Кутузова насмерть разбился рязанец, выпав со второго этажа

Днем 13 августа во дворе дома по улице Кутузова обнаружили труп 67-летнего местного жителя. По данным Ya62, мужчина выпал со второго этажа. Скончался он еще до приезда бригады скорой медицинской помощи.
В настоящее время по факту обнаружения трупа Железнодорожным МСО проводится проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося.
В этот же день из озера Велье под Рязанью извлекли труп 37-летней утопленницы (читать подробнее).
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