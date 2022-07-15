Работники «Скопинского сувенира» обратились к главе рязанского СК из-за невыплаты зарплаты

На личный прием к главе рязанского следственного комитета Владимиру Никешкину из-за невыплаты зарплаты обратились 12 работников ЗАО «Скопинский сувенир». Мероприятие прошло 14 июля при участии собственников ЗАО «Скопинский сувенир» и ЗАО «Скопинская художественная керамика» - Виктора Кузнецова и Юрия Швецова.

«Скопинским межрайонным следственным отделом расследуется уголовное дело, ход которого поставлен на контроль, следствие принимает меры к погашению перед работниками предприятия задолженности по заработной плате», - передает СУ СКР по Рязанской области, цитируя руководителя.

Кузнецов пообещал, что «в ближайшее время» задолженность будет погашена.

В феврале 2022 года было прекращено другое уголовное дело — против директора ЗАО «Скопинская художественная керамика» в связи с выплатой работникам 1,2 млн рублей. В ноябре 2021 года фабрика официально объявила о приостановке производства.