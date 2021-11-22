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Общество22 ноября 2021 9:52

Фабрика «Скопинская керамика» официально приостановила производство

Предприятие не смогло продолжать деятельность из-за убытков
Источник:kp.ru
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Фабрика «Скопинская художественная керамика» официально объявила о временной приостановке производства. Ранее уже поступала информация о ее закрытии по финансовым причинам.

Вместе с тем администрация фабрики отметила, что реализация готовых изделий в фирменном магазине на улице Пушкина, 93 продолжается.

Напомним, у предприятия возникали большие проблемы с выплатой заработной платы (вопрос поднимался на уровне руководителя СУ СКР по Рязанской области). Теперь оказалось, что оно просто не может продолжать свою деятельность из-за убытков.

Вместе с фабрикой Скопин и Рязанская область рискует утратить уникальный гончарный промысел, который, как считается, зародился здесь в 1640 году.