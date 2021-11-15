В Скопине под угрозой исчезновения производство уникальной керамики

Из города Скопина Рязанской области поступают тревожные сообщения, что фактически приостановлена деятельность фабрики уникальной керамики. Этот промысел здесь – одно из главных достояний, что, впрочем, не спасало его от финансового упадка.

«В это просто немыслимо поверить... Как же так? Ведь слова «Скопин» и «керамика» неразрывно связаны. Или это уже не актуально в наш прагматичный и жестокий век?», - написали в сообществе «Скопин.ИНФО».

От пользователей уже звучат призывы «спасти хотя бы музей фабрики». Сообщают также, что не решена была проблема с долгами по зарплате перед работниками, из-за чего теперь и невозможно продолжать деятельность. Информация уточняется.

В сентябре 2021 года вопрос с нарушением трудовых прав работников предприятия поднимался на уровне руководителя СУ СКР по Рязанской области, но, по-видимому, остался нерешенным.