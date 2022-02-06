Работникам ЗАО «Скопинская керамика» полностью выплатили долги по зарплате

Директор ЗАО «Скопинская художественная керамика» полностью погасил долги перед работниками по зарплате. Об этом сообщает СУ СК России по Рязанской области.

Еще 15 декабря 2021 года следователи Скопинского МСО возбудили уголовное дело в отношении генерального директора.

В СК установили, что что руководитель предприятия не платил зарплату 33 работникам несколько месяцев - с июля по октябрь 2021 года. За это размер долга натек на 1 млн 200 тысяч рублей. При этом, как выяснили следователи, деньги у директора были.

Во время предварительного следствия руководитель ЗАО все-таки раскошелился. Он полностью погасил долги по заработной плате, а также выплатил своим сотрудникам компенсацию за просрочку.

В настоящее время уголовное преследование директора и уголовное дело прекращены.

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