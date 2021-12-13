Люди прибавились – сумма снизилась: СК продолжает дело по невыплате зарплаты в «Скопинском сувенире»

За невыплату зарплаты можно отправиться за решетку на пять лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура опубликовала подробности уголовного дела в отношении директора ООО «Скопинский сувенир» по факту невыплаты заработной платы.

Ранее проверка установила, что руководитель предприятия из иной личной заинтересованности (стремился извлечь выгоду неимущественного характера, чтобы создать видимость благополучной работы) с августа по октябрь 2021 года не выплачивал зарплату четырем работникам. Сумма задолженности составила 211 тысяч рублей.

Отметим, что в конце ноября Следственный комитет сообщал, что директор не выплачивал зарплату трем работникам, а сумма задолженности составила 300 тысяч рублей.

В настоящее время следователи Скопинского МСО СУ СК России по Рязанской области продолжают расследование уголовного дела.

Ранее сообщалось, что фабрика «Скопинская художественная керамика» официально объявила о временной приостановке производства. ООО «Скопинский сувенир» - малое предприятие и с ЗАО «Скопинская художественная керамика» вместе образуют Скопинскую фабрику художественной керамики под руководством одного человека. Если верить публичным данным.

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