На генерального директора ООО «Скопинский сувенир» завели уголовное дело

Мастерам скопинской керамики зарплату не платили из-за жадности гендиректора. Фото из архива "КП-Рязань".

Буквально на днях фабрика «Скопинская художественная керамика» официально объявила о временной приостановке производства. Помимо этого, в Следственном управлении СКР по Рязанской области на генерального директора предприятия завели уголовное дело.

По версии следствия, подозреваемый вообще не платил зарплату трем работникам организации за период свыше двух месяцев - образовалась задолженность в 300 тысяч рублей. Хотя, по предварительной версии, гендиректор ООО «Скопинский сувенир» мог это сделать, располагая необходимыми финансовыми ресурсами и реальной возможностью погашения.

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