О несоответствии воды в озере Уржинское СанПиН заявили чиновники

Администрация Рязанского района заявила о несоответствии воды в озере Уржинское СанПиН.

Администрация Рязанского района заявила о несоответствии воды в озере Уржинское санитарным правилам. Точнее - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

«По одному из показателей было выявлено превышение более, чем в два раза», - утверждается в объявлении, опубликованном в официальной группе администрации.

Чиновники заявили, что «во избежание негативных последствий» не рекомендуют отдых на водоеме. Однако люди в комментариях отнеслись к информации скептически — требуют опубликовать протокол лабораторных исследований и конкретизировать, о каком показателе речь.

Исследование проб воды, как указано в объявлении, проводилось в лаборатории ФБУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области». Результат якобы получен 12 июля.

Интересно, что в 2021 году администрация Рязани также сообщила о неудовлетворительных результатах исследования проб воды из озера Уржинское. Затем водоем должны были расчистить за 1,6 млн рублей. Контракт с ИП Овчинниковой И.Н. заключен 26 июня 2021 года, а работы по нему приняты и полностью оплачены.