Пляжи Рязани 2021: на Уржинском озере купаться запрещено

Пляжи на Ласковских озерах пока открывать не будут. Об этом сообщила администрация Рязанского района.

«Результаты проб с Уржинского озера - отрицательные, водоем нуждается в чистке, которая уже значится в планах министерства природопользования Рязанской области», - говорится в сообщении.

Как отметили сельские чиновники, в 2021 году пляж на озере Уржинском скорее всего не откроют.

Что касается Ласковского озера, то подъезд к нему невозможен из-за поваленных деревьев. Открыть пляж местные власти планируют во второй половине июня.

Где еще можно купаться в Рязани и окрестностях (читать подробнее).

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