Пляжи Рязани: где уже можно купаться, а где пока нет.

1 июня в Рязани открывается купальный сезон. Пляжи будут работать на озере Ореховое, на Борковских карьерах №№1, 2 и 3. Все участки оборудуют спасательным постом и медицинским пунктом, кабинами для переодевания, туалетными кабинами, урнами и др.

для мусора и контейнерными площадками, скамейками для отдыха, солнцезащитными навесами.

Что касается двух городских пляжей на реке Солотча, то в этом их открывать не будут в связи с расчисткой русла реки в поселке Солотча.

Кроме того, на данный момент освидетельствование прошли пляжи, которые располагаются вблизи детских лагерей:

- пляж детского туберкулезного санатория «Кирицы» (Спасский район, село Кирицы, река Кирица);

- пляж лагеря «Звездный» (Спасский район, село Выползово, озеро Сельное);

- пляж лагеря «Радуга» (Клепиковский район, деревня Лункино, озеро Белое).

Откроются пляжи с началом первой смены и заезда детей.

Прошел освидетельствование и пляж на озере Чистое деревне Селезнево Клепиковского района.

«Он уже открыт, любой желающий может безопасно искупаться в водоеме», - сообщает региональное управление МЧС.

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