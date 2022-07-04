Сестра попавшего в ДТП на улице Дзержинского мотоциклиста ищет очевидцев

Разыскиваются очевидцы ДТП на улице Дзержинского в Рязани, которое случилось 3 июля примерно в 20:30. Откликнуться людей, ставших свидетелями аварии, просит сестра пострадавшего мотоциклиста.

«Пострадал мой брат. Все очевидцы, кто был, проехали мимо. Хочу сказать спасибо девушке, которая вызвала «скорую», - написала рязанка на личной странице.

Госавтоинспекция сообщала, что, по предварительной информации, водитель мопеда «не выбрал безопасную скорость движения», не справился с управлением и врезался в столб. Его и пассажира госпитализировали. На видео с места ДТП было видно, что пострадавшие лежали на дороге практически без движения.