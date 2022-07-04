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Происшествия3 июля 2022 22:12

В Рязани на улице Дзержинского мопед на большой скорости врезался в столб

Водитель и пассажир срочно госпитализированы
Источник:kp.ru
Не месте ДТП с мопедом на улице Дзержинского работала реанимация. Фото: "ВКонтакте", группа "ДТП/Аварии/Рязань".

Не месте ДТП с мопедом на улице Дзержинского работала реанимация. Фото: "ВКонтакте", группа "ДТП/Аварии/Рязань".

В воскресенье, 3 июля, в 20.30 в Рязани на улице Дзержинского рядом с бывшим УРТ произошло серьезное ДТП. Мопед на большой скорости врезался в мачту уличного освещения.

В результате происшествия водитель и пассажир получили серьезные травмы. Их разбросало по проезжей части. Пострадавших срочно госпитализировали. Личности ни водителя, ни пассажира пока не установлены.

По факту происшествия начата проверка.