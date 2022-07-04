Чуть шевелятся… Появилось видео с места страшного ДТП в Рязани с участием мопеда

Появилось видео с места страшного ДТП на Дзержинского с участием мопеда.

Полиция продолжает проверку по факту страшного ДТП с участием мопеда на улице Дзержинского. В telegram-канале RZN_Life появилось видео с места дорожного происшествия.

На записи, которая появилась через несколько минут после аварии, видно, как водителя мопеда и его пассажира разбросало по разные стороны дороги – пострадавшие практически без движения.

ДТП произошло воскресным вечером недалеко от бывшего УРТ, когда мопед на бешеной скорости влетел в фонарный столб.

По состоянию на 3 июля 23:30 личности пострадавших не установили. Сейчас они госпитализированы.

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