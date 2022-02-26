Николай Любимов остался во главе рязанского отделения «Единой России»

Рязанское отделение «ЕР» сообщило о переизбрании своим секретарем Николая Любимова.

Рязанское отделение «Единой России» сообщило о переизбрании своим секретарем действующего губернатора Рязанской области Николая Любимова. Партийная конференция, на которой это произошло, состоялась 25 февраля.

В «соперниках» у Любимова был руководитель отделения в Шацком районе Сергей Космынин.

«По итогам тайного голосования лидером рязанских единороссов вновь избран Николай Любимов», - пишет er.ru.

Также известно, что на конференции переизбрали членов регионального политсовета и президиума.

В декабре 2021 года во время пресс-конференции Николай Любимов заявлял о готовности избираться в 2022 году на второй срок губернаторства.