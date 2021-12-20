Николай Любимов заявил о готовности избираться на второй срок

"Я готов продолжать работу", - заявил Николай Любимов на вопрос о втором сроке.

В 2022 году истекает срок полномочий губернатора Рязанской области Николая Любимова. 20 декабря 2021 года во время пресс-конференции он заявил о готовности избираться во второй раз.

«Люди оказали доверие и избрали меня, чтобы я обеспечивал работу власти и сам работал максимально эффективно. Я готов продолжать работу. В принципе, на это нацелен весь мой жизненный путь и планирование дальнейшей судьбы тоже», - высказался Николай Любимов.

Глава региона добавил, что еще многое предстоит сделать в самое ближайшее время и, хоть реализовано не все, что хотелось, есть понимание, когда и как запланированное сделать.

«Силы есть абсолютно точно и у меня, и, надеюсь, у моей команды», - отметил губернатор.