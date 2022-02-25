Дмитрий Плоткин рассказал, как установить лицо, виновное в исчезновении Елены Логуновой.

Чтобы раскрыть дело Елены Логуновой, исчезнувшей в Рязани семь месяцев назад, необходимо долго и упорно разговаривать со свидетелями и подозреваемыми. Об этом «КП-Рязань» сказал бывший руководитель спецгруппы по расследованию неочевидных убийств, следователь по особо важным делам прокуратуры Рязанской области Дмитрий Плоткин.

— Если происходит убийство с сокрытием трупа, то зачастую виновными оказываются близкие, знакомые, друзья, — рассказывает Дмитрий Матвеевич. — Есть определенный алгоритм действий, чтобы раскрыть такие преступления. Если его применить, то дело можно раскрыть, если нет - то вопрос остается открытым. Но при этом есть золотое правило, с подозреваемыми и свидетелями нужно долго и упорно разговаривать. Иногда на это уходит день, а иногда и месяцы.

По словам Плоткина, по делу Елены Логуновой должны быть долгие серьезные допросы всех проходящих по делу лиц.

— Если тщательно отработать все версии, собрать все возможные доказательства и объективно проанализировать все материалы дела, возможно, будет установлено лицо, виновное в исчезновении Елены, — сказал бывший следователь (подробнее в материале: Дмитрий Плоткин назвал золотое правило, которое поможет раскрыть тайну исчезновения Елены Логуновой).

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