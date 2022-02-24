Рязанцы перечислили эвакуированным жителям Донбасса более миллиона рублей

За три дня рязанцы перевели уже более 1 млн рублей добровольных пожертвований в качестве финансовой помощи эвакуированным гражданам Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщила региональная опергруппа.

По состоянию на утро четверга на счете фонда социальной поддержки населения уже 1 млн 174 тысячи рублей. В оперштабе напомнили, что деньги можно перечислить на специальный расчетный счет как по реквизитам, которые власти публиковали ранее, так и воспользоваться QR-кодом в Telegram-канале оперативной группы региона, прочитав его с помощью мобильного приложения.

Ранее губернатор региона Николай Любимов перечислил в помощь эвакуированным жителям Донбасса свой однодневный заработок и выразил надежду, что рязанцы последуют его примеру.