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Общество24 февраля 2022 11:25

Рязанцы перечислили эвакуированным жителям Донбасса более миллиона рублей

Пожертвования принимают на счет регионального фонда социальной поддержки населения
Источник:kp.ru
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За три дня рязанцы перевели уже более 1 млн рублей добровольных пожертвований в качестве финансовой помощи эвакуированным гражданам Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщила региональная опергруппа.

По состоянию на утро четверга на счете фонда социальной поддержки населения уже 1 млн 174 тысячи рублей. В оперштабе напомнили, что деньги можно перечислить на специальный расчетный счет как по реквизитам, которые власти публиковали ранее, так и воспользоваться QR-кодом в Telegram-канале оперативной группы региона, прочитав его с помощью мобильного приложения.

Ранее губернатор региона Николай Любимов перечислил в помощь эвакуированным жителям Донбасса свой однодневный заработок и выразил надежду, что рязанцы последуют его примеру.