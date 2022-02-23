Губернатор Николай Любимов переведет свой однодневный заработок в помощь беженцам, прибывшим в Рязанскую область

Губернатор Рязанской области Николай Любимов переведет свой однодневный заработок в помощь беженцам. Фото: ryazangov.ru.

Губернатор Николай Любимов переведет свой однодневный заработок в помощь приехавшим в Рязанскую область беженцам из Донбасса. Об этом глава региона заявил на заседании оперштаба в среду, 23 февраля.

Любимов выслушал доклад руководителя опергруппы Анны Росляковой о встрече двух поездов с эвакуированными гражданами ЛНР и ДНР, поблагодарил всех, кто принимал участие в приеме и размещении беженцев и отметил, что в ближайшее время лично проедет по пунктам временного размещения и посмотрит, как устроились люди.

«Безусловно, им потребуется многое, от медицинского обеспечения и правовой помощи, до организации досуга и обучения детей. Все это должно быть обеспечено в ближайшее время», - заявил глава региона.

Также губернатор затронул и финансовую сторону вопроса и сообщил, что принял решение перевести часть своей зарплаты в помощь беженцам.

«Сегодня же я переведу однодневный заработок для оказания помощи людям и надеюсь, что многие рязанцы откликнутся и помогут тем, кто вынужден был покинуть свои дома. Рязанцы отзывчивые и милосердные люди, уверен, что мы окружим заботой и вниманием тех, кто нуждается в помощи», - подчеркнул Любимов.

Ранее власти региона открыли специальный счет для помощи эвакуированным жителям Донбасса. В назначении платежа чиновники просят указывать «для оказания помощи лицам, прибывающим на территорию Рязанской области из ДНР и ЛНР».