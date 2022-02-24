Установлена личность рязанца, труп которого, изъеденный лисами, обнаружили в Ухоловском районе

Следователи установили личность мужчины, скелетированный труп которого обнаружили 15 февраля в Ухоловском районе. Об этом «КП-Рязань» сообщили в СУ СК России по Рязанской области.

— Личность погибшего установили на 100%, — рассказывает следователь по особо важным делам Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Максим Сеничкин. — По заключению генетиков установили его отца. Как и предполагалось ранее, погибшим оказался 35-летний житель села Канино Сапожкжовского района. Доследственная проверка продолжается.

Труп мужчины в середине февраля в поле обнаружил местный егерь, объезжавший свой участок. Тело порядком было изъедено животными – лисами и мелкими грызунами. От ног и головы остались только кости, добрались животные и до внутренностей (подробнее. Фото с места происшествия).

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