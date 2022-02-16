Появилось фото с места обнаружения трупа, изъеденного лисами в Ухоловском районе

Появилось фото с места обнаружения трупа в Ухоловском районе. Тело мужчины нашли практически на границе с Сапожковским районом (на фото – за лощиной). По предварительным данным, 35-летний житель сапожковского села Канино решил срезать путь по полям, а что произошло дальше, будут выяснять следователи Кораблинского МСО.

— Погибший был одет легко: джинсы, осенний пуховик, под ним майка. По предварительным данным, он проживал в селе Канино. В декабре сказал родственникам, что поедет в Москву. Точно это он или нет, установим после экспертизы ДНК, — отметил следователь по особо важным делам Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Максим Сеничкин (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!