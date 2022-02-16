В Рязанской области егерь обнаружил труп мужчины, изъеденный лисами

Утром 15 февраля на территории Ухоловского района обнаружили скелетированный труп мужчины. Об этом «КП-Рязань» сообщили в СУ СК России по Рязанской области.

— По предварительным данным, останки принадлежат 35-летнему жителю села Канино Сапожковского района, — рассказывает следователь по особо важным делам Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Максим Сеничкин. — Еще в декабре он сказал родственникам, что поехал на заработки в Москву, но, по всей видимости, не доехал. Но это все предположительно, точно личность погибшего установим только после экспертизы ДНК. Кроме того, в рамках доследственной проверки, выясняем точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства случившегося.

Как стало известно «КП-Рязань», труп обнаружил местный егерь, объезжавший свой участок. Тело порядком было изъедено животными – лисами и мелкими грызунами. От ног и головы остались только кости, добрались животные и до внутренностей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!