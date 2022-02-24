С 25 февраля в Рязани Единый центр вакцинации начнет работу на постоянной основе

С 25 февраля сделать прививку на улице Каширина будет нельзя - рязанский Единый центр вакцинации переезжает в Московский район. Об этом в Instagram сообщили представители учреждения.

Центр вакцинации справит новоселье в здании бывшего роддома №4 на улице Крупской. Работать учреждение будет уже на постоянной основе, режим не поменялся – по-прежнему с 8.00 до 20.00.

Также представители центра сообщили, что временный пункт, который работал на улице Каширина, закрывается. Последним рабочим днем станет 24 февраля.

Об открытии в Рязани центра вакцинации, работающего на постоянной основе, заговорили в ноябре 2021 года. Губернатор области Николай Любимов сообщил, что для этих целей реконструируют недостроенное помещение одной из городских больниц. Позже стало известно, что учреждение расположится в здании бывшего роддома №4 в Московском районе.