В Рязани готовят к открытию постоянный Центр вакцинации

В Рязани готовится к открытию постоянный Центр вакцинации, где можно будет сделать прививку без предварительной записи. О текущих отделочных работах на объекте в соцсети рассказал министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий. Новый центр займет помещение площадью около 870 квадратных метров. Расположится он на базе городской больницы №10 в Московском районе Рязани.

Сейчас в здании активно идет ремонт – отделочники уже заменили оконные блоки, покрасили стены и уложили плитку. В ближайшее время привезут первую партию мебели, а на окна повесят жалюзи. В просторном холле установят стойку администратора, также предполагается организация гардероба для посетителей.

Сообщается, что в новом Центре вакцинации будут одновременно работать девять прививочных кабинетов, а потоки посетителей разделят для более эффективной организации работы.

Об открытии в Рязани Центра вакцинации, работающего на постоянной основе, заговорили в ноябре 2021 года. Позже губернатор области Николай Любимов сообщил, что для этих целей реконструируют недостроенное помещение одной из городских больниц. Планируется, что центр начнет работу в феврале.