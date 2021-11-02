В Рязани откроют большой центр вакцинации на постоянной основе

В Рязани планируют открыть постоянный центр вакцинации, позволяющий прививать большие потоки горожан. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов на заседании регионального кабмина.

По словам главы региона, открытый накануне центр в «Точке кипения» является временным, поэтому он поручил зампреду правительства Роману Петряеву проработать этот вопрос в двухдневный срок.

- Мы должны этот механизм отработать: в хорошей доступности для жителей либо построить модульный центр, либо воспользоваться помещениями медназначения, которые по каким-либо причинам были законсервированы, - рассказал Любимов.

Губернатор отметил, что в новом центре вакцинации можно будет не только привиться от коронавируса впервые, но и ревакцинироваться, а также получить прививку от гриппа.

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