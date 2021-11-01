В Рязани с 1 ноября начал работу Единый центр вакцинации

Единый центр вакцинации в Рязани рассчитан на прием до 1,8 тыс. человек в день. Фото: ryazangov.ru

В Рязани на улице Каширина, 1б («Точка кипения») начал работу Единый центр вакцинации. Здесь принимают без предварительной записи – необходимо только предъявить паспорт, полис ОМС и СНИЛС, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Центр рассчитан на ежедневное обслуживание до 1,8 тыс. человек с возможностью расширения пропускной способности до 3 тыс. человек в день», - отмечают власти.

Режим работы ЕЦВ: ежедневно с 8:00 до 20:00. Перед прививкой специалисты - врачи и медсестры из разных поликлиник - проводят предварительный осмотр. Волонтеры-студенты из медицинских образовательных учреждений помогают заполнить документы.