В феврале в помещении недостроя в Рязани откроют постоянный Центр вакцинации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В феврале 2022 года в Рязани откроют постоянный Единый центр вакцинации от коронавируса. Об этом заявил губернатор Николай Любимов во время выступления на Гайдаровском форуме.

По словам главы региона, появится центр в помещении недостроя одной из рязанских больниц.

«Мы теперь уже, видимо, будем жить с этой болезнью, и этот центр будет работать постоянно, более эффективно. Такой опыт распространить хотим дальше на другие муниципальные образования», - цитирует Любимова ТАСС.

Пока в Рязани действует временный Единый центр вакцинации на улице Каширина. Там, к слову, можно привиться препаратом «Спутник Лайт» (читать подробнее).

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