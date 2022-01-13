Рязанцев пригласили в Единый центр вакцинации на прививку «Спутником Лайт»

С 14 января рязанцев и гостей региона пригласили в Единый центр вакцинации на прививку «Спутником Лайт». Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

В ведомстве уточнили, что прививку можно сделать ежедневно и без предварительной записи по адресу: улица Каширина, дом 1Б с 8 до 20 часов.

Заметим, что еще 12 января один из сотрудников центра вакцинации сообщил корреспонденту «КП-Рязань», что однокомпонентной версии «Спутника V» в учреждении на Каширина - нет и не будет. Видимо мужчина был не слишком осведомлен.