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Здоровье13 января 2022 15:33

Рязанцев пригласили в Единый центр вакцинации на прививку «Спутником Лайт»

До этого сотрудники учреждения говорили, что вакцины нет и не будет
Источник:kp.ru
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С 14 января рязанцев и гостей региона пригласили в Единый центр вакцинации на прививку «Спутником Лайт». Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

В ведомстве уточнили, что прививку можно сделать ежедневно и без предварительной записи по адресу: улица Каширина, дом с 8 до 20 часов.

Заметим, что еще 12 января один из сотрудников центра вакцинации сообщил корреспонденту «КП-Рязань», что однокомпонентной версии «Спутника V» в учреждении на Каширина - нет и не будет. Видимо мужчина был не слишком осведомлен.