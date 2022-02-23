Рязанский губернатор Николай Любимов попросил увеличить расходы на одного беженца до 1500 рублей в день

Рязанский губернатор Николай Любимов поддержал предложение увеличить расходы на одного беженца из Донбасса с 800 до 1500 рублей в день.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поддержал предложение врио главы МЧС России Александра Чуприяна повысить расходы на содержание эвакуированных жителей Донбасса до 1500 рублей в день на одного человека. Об этом глава региона сообщил в ходе селекторного совещания по организации помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик.

Любимов отметил, что суточное содержание одного беженца в размере 800 рублей, которое Правительство России установило еще в 2014 году, уже не соответствует времени - по подсчетам властей расходы на содержание эвакуированных в пунктах временного размещения выросли почти в два раза. Губернатор подчеркнул, что если будет задача, то регион «справится с любым вызовом», однако, добавил, что в настоящее время это приходится делать не только на бюджетные средства, но и с помощью спонсоров.

«Спонсоры все-таки – дело временное, мы постоянно за счет этого людям помогать не сможем, поэтому хотелось бы, конечно, чтобы компенсация сумм была увеличена», - сказал Любимов.

Пока содержание одного беженца обходится казне в 800 рублей в день. В эти деньги входят затраты на временное размещение, питание и расходы на транспорт.