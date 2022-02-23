Часть беженцев, прибывших в Рязанскую область, госпитализировали с коронавирусом.

У некоторых жителей Донбасса, прибывших в Рязанскую область, выявили коронавирус. Об этом сообщила опергруппа регионального Правительства.

Руководитель опергруппы Анна Рослякова рассказала, что прибывших беженцев, кому потребовалось жилье, распределили по пунктам временного размещения. Там медики осмотрели людей и взяли экспресс-тесты на COVID-19. Некоторые тесты оказались положительными. Тех, у кого выявили болезнь, положили в рязанские больницы, отмечается, что среди госпитализированных есть дети.

Также опергруппа сообщила, что некоторых беженцев пришлось госпитализировать по другим медицинским показаниям. Были и те, кому оказали помощь на месте.

Всего, по данным оперштаба, на 8 утра среды, 23 февраля, в рязанских пунктах временного размещения находятся 715 человек, среди них большое количество детей. Всех обеспечили горячим питанием и предметами первой необходимости. Часть семей уехали жить к родственникам.

Ранее в Рязанскую область прибыли два состава с эвакуированными жителями Донецкой и Луганской народных республик. Первый поезд со станции Лихая в Ростовской области вечером 22 февраля привез 793 человека, второй состав – из Таганрога – утром 23 февраля доставил в регион еще 71 беженца.