Рязань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 февраля 2022 7:14

Часть беженцев, прибывших в Рязанскую область, госпитализировали с коронавирусом

Всего в пунктах временного размещения находятся 715 человек
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Часть беженцев, прибывших в Рязанскую область, госпитализировали с коронавирусом.

Часть беженцев, прибывших в Рязанскую область, госпитализировали с коронавирусом.

У некоторых жителей Донбасса, прибывших в Рязанскую область, выявили коронавирус. Об этом сообщила опергруппа регионального Правительства.

Руководитель опергруппы Анна Рослякова рассказала, что прибывших беженцев, кому потребовалось жилье, распределили по пунктам временного размещения. Там медики осмотрели людей и взяли экспресс-тесты на COVID-19. Некоторые тесты оказались положительными. Тех, у кого выявили болезнь, положили в рязанские больницы, отмечается, что среди госпитализированных есть дети.

Также опергруппа сообщила, что некоторых беженцев пришлось госпитализировать по другим медицинским показаниям. Были и те, кому оказали помощь на месте.

Всего, по данным оперштаба, на 8 утра среды, 23 февраля, в рязанских пунктах временного размещения находятся 715 человек, среди них большое количество детей. Всех обеспечили горячим питанием и предметами первой необходимости. Часть семей уехали жить к родственникам.

Ранее в Рязанскую область прибыли два состава с эвакуированными жителями Донецкой и Луганской народных республик. Первый поезд со станции Лихая в Ростовской области вечером 22 февраля привез 793 человека, второй состав – из Таганрога – утром 23 февраля доставил в регион еще 71 беженца.